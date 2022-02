"Portrait du baron d'Handrax" de Bernard Quiriny : De bonnes idées qui laissent néanmoins le lecteur un peu sur sa faim

Quelques belles trouvailles pour illustrer la fantaisie du baron qui organise des dîners avec les sosies de Sartre, Freud ou Nietzsche, parcourt les cimetières et renifle (sic) les sépultures récentes, passe une soirée et une nuit par trimestre dans le pensionnat de son enfance, rachète les maisons en déshérence sans toucher à rien pour y respirer le temps de ses passages le parfum d’un monde fané, entretient deux familles sous le même toit, l’une légitime et l’autre moins, écrit à profusion pour traduire un illustrateur et paysagiste anglais, défendre le point de vue critique de la sœur de Nietzsche sur son frère ou gloser sur les ouvrages écrits en milieu carcéral, ainsi ceux de Blum, Hitler ou Napoléon…