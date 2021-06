"Perte" de Ruthy Scetbon et Mitch Riley : les vertus d’un ménage bien fait

La femme de ménage du théâtre entre dans la salle obscure où elle se croit seule. En allumant la lumière et en se retournant, elle découvre le public, assis, scrutateur et attentif. Surpris aussi par le nez rouge qu’elle arbore. Elle commence par s’excuser, affirmant d’une voix précipitée et à peine audible qu’elle va faire vite et s’éclipser, agite son chiffon, secoue sa serpillère, brandit son balai. Puis elle se met à jouer avec le public, lui parlant, lui montrant comme elle s’y prend pour balayer, exhibant les trésors du carton des objets perdus et ces initiatives emmènent toute la salle dans un voyage poétique et drôle.