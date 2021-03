"Paradis Perdus, tome 1 de la série La traversée des temps" d'Eric-Emmanuel Schmitt : à suivre

Eric-Emmanuel Schmitt est un enfant prodige de la littérature et du théâtre. Etabli aujourd'hui en Belgique, élu en 2016 à l'Académie Goncourt, récompensé (pour ne citer que la France) par plusieurs Molière et le grand prix du théâtre de l'Académie française pour ses pièces, il est l'auteur d'une trentaine de livres et essais, d'autant de pièces et d'adaptations, de spectacles musicaux… Bref, "EES" est un superlatif à lui tout seul : un des auteurs, réalisateurs et comédiens francophones le plus représenté dans le monde, traduit en 46 langues.

On peut le voir sur les planches et au cinéma, acteur et/ou interprète notamment des œuvres qu'il a écrites. Quelques-uns de ses livres et essais ont été réalisés en livre audio, qu'il interprète lui-même ou confie la lecture à des acteurs comme Pierre Arditi ou Marie Christine Barreau.

Culture Tops rend compte dans ses pages, de ses créations récentes. Parmi d'autres :

