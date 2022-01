"Opérapiécé" de Aurore Bouston et Marion Lépine : Opéravissant !

• Les qualités musicales du spectacle sont tout à fait remarquables : outre l’orchestration de Louis Dunoyer, les deux chanteuses parviennent à se distinguer (l’une plus classique, l’autre tirant plus sur la variété, mais toutes deux parfaitement à l’aise dans les deux registres) et possèdent l’une comme l’autre un beau brin de voix ! Quant à l’accordéoniste (Vincent Carenzi ce soir-là), il joue tout, car il sait tout jouer, et il peut même vous imiter la sonnerie de fermeture des portes du métro ! La mise en scène de W. Mesguich et la chorégraphie de Barbara Silvestre dynamisent l’ensemble et évitent le statisme qui menace souvent des rôles chantés.

À Lire Aussi

Manuel Carcassonne, ou le juif aimant

• Il faut insister sur la qualité des paroles écrites par Aurore Bouston et Marion Lépine, qu’elles ont adaptées aux musiques données sur scène. Car outre qu’elles sont fort bien troussées et souvent franchement drôles, elles épousent harmonieusement les morceaux, et de surcroît le phrasé des cantatrices les rend totalement compréhensibles, ce qui n’est pas rien.

• Certaines saynètes, enfin, sont fort réjouissantes, ainsi les séquences OpérAssédic » ou OpéRATP, mais l’on en dira pas plus.

• Il convient donc de réserver à ce spectacle le meilleur Opéraccueil possible, il vous le rendra bien !