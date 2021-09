"Nos premiers jours. Un siècle américain" de Jane Smiley : à l'occasion de la parution du dernier tome de cette Saga Americana, retour sur le tome 1

• Jane Smiley parvient à rendre intéressantes, voire captivantes, la vie de farmers de l’Iowa et la marche de leur exploitation. Les personnages brossés sont tous non seulement attachants, mais aussi contrastés, parfois complexes, et décrits avec subtilité. Leur vie, pas toujours trépidante, retient sans peine l’attention du lecteur, ce qui fait de son roman un page turner très efficace.

• L’un des écueils de ce type de roman tient à la manière d’enchâsser la “grande histoire“ dans le récit de “vies minuscules“ : or l’auteure le fait avec une grande subtilité, et instille, sans trop en rajouter et toujours à bon escient, les progrès variés et les bouleversements considérables que connurent ces Américains en une génération.

• Sans être pesamment didactique, on discerne aussi bien les permanences de la vie rurale communautaire et familiale aux États-Unis (le poids de la religion, les « réveils » religieux notamment) que les grandes mutations de tous ordres affectant non seulement l’Iowa, mais le pays dans son ensemble.