"Ne m'oublie pas" d'Alix Garin : road movie générationnel

Alix Garin, jeune autrice belge, réalise ici sa première bande dessinée, et c’est un coup de maître. Elle crée, dès les premières pages, un contexte émotionnel très fort, qui ne nous quittera pas jusqu’à la dernière page.

La conduite du récit est très maîtrisée et, malgré sa longueur, ne nous ennuie jamais. En effet, Alix Garin réussit à ne pas s’enfermer dans le seul rapport de la jeune fille à sa grand-mère malade. Même si celui-ci provoque de nombreux moments de grâce et de poésie - j’ai adoré le passage des fleurs -, le récit nous livre aussi, en toute subtilité, les doutes de Clémence quant à son identité sexuelle, le malaise dans la relation à sa mère. Il mixe également cela avec des moments très drôles - une partie de 421 assez délirante - et des passages d’une tristesse infinie - je ne me suis pas remis de la rencontre avec un petit animal. Enfin, Alix Garin propose une fin très originale, qui, un peu bizarrement, m’a rappelé un autre road trip célèbre, de cinéma celui-là, Thelma et Louise. Mais chut, je n’en dirais pas plus.

L’ensemble est soutenu par un graphisme d’une légèreté incroyable. Son trait dépouillé dégage une émotion omniprésente. En quelques coups de crayon faussement bâclés, elle donne aux visages de ses personnages une expressivité formidable. La façon dont elle dessine la grand-mère de Clémence en est un bel exemple : jamais on ne voit ses yeux, cachés derrière de grosses lunettes, et pourtant on ressent en permanence sa mélancolie ou sa joie de vivre.