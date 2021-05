"Napoléon, l’intégrale" : bulles commémoratives

La précision historique du récit nous emmène, tout au long de ces trois tomes, dans le détail de cette incroyable destinée. Dès le début, on voit comment Bonaparte a construit son image sur ses talents militaires. De son premier fait d’armes, la prise de Toulon aux Anglais en 1793, à la répression sanglante de l’insurrection parisienne de 1795, c’est par les armes que l’homme crée sa légende. La certitude d’avoir raison ne le quittera jamais, même quand elle va l’entraîner à commettre des erreurs fatales.

Le scénario ne magnifie pas les actions d’éclats et n’édulcore pas les fautes. C’est sa grande force. On a l’impression de lire une histoire objective de Napoléon.

Cette BD nous éclaire également sur le rôle de quelques-uns des grands hommes de cette histoire. On redécouvre Talleyrand, omniprésent, qui se rêvait en faiseur de roi, mais le politicien opportuniste et talentueux ne pouvait s’accorder au stratège militaire trop sûr de sa force. Autre personnage omniprésent, Fouché, le chef de la Police, inséparable du précédent en dépit de leurs différences. On découvre également Murat sous un jour moins connu, celui d’un Roi de Sicile qui s’est rêvé trop grand ; ou encore Bernadotte, ennemi intime et méconnu de l’Empereur, au destin incroyable, puisqu’il va donner naissance à une dynastie de Rois de Suède encore au pouvoir de nos jours.

Enfin, il fallait un écrin graphique à la démesure du personnage, et le trait de Fiorentino relève ce défi. Ce dessinateur a beaucoup travaillé dans l’univers de comics américains, et on ressent cette influence dans le traitement de l’expressivité des visages ainsi que dans l’agencement des cases : il crée un mouvement permanent, grâce à des cadrages audacieux et dynamiques. Son travail sur les décors est somptueux et donne beaucoup de crédibilité au récit, en particulier dans le niveau de détails qu’il apporte à leur réalisation.

À Lire Aussi

Quelques films sur Napoléon : l’Empereur a inspiré environ 700 films, du plus hagiographique au plus critique. En voici quelques-uns parmi les plus réussis