"My body is a cage" de Ludmilla Dabo : vaincre la fatigue en chantant sur un air de Peter Gabriel et retrouver la soif de vivre. Réconfortant

Ludmilla Dabo, comédienne et chanteuse noire, talentueuse et chaleureuse, nous entraine dans son cabaret improbable avec quatre protagonistes du beau sexe. Elle entreprend de réagir et de nous faire réagir contre l’extrême lassitude qui nous accable au quotidien. Ce fléau qu’elle vit elle-même dans l’exercice de son art touche surtout la condition des femmes perpétuellement au four et au moulin. Il faut se battre pour retrouver la liberté de la vie et gagner la victoire… en chantant.

L’auteure nous fait l’éloge de la lenteur, du lâcher prise, appel à la rêverie et au retour de l’intime, de l’épanouissement du corps et de l’esprit. Le tout en plusieurs langues et en tenues et costumes et styles variés car le mal est universel. Occasion aussi de rendre hommage à Peter Gabriel et à Arcade Fire, créateurs de la chanson « My body is a cage » (2007 et 2010) interprétée ici par la voix à la fois rauque et suave d’une Ludmilla Dabo omniprésente, meneuse de jeu d’un spectacle coloré et enlevé, véritable remède à notre vulnérabilité.