"Mississippi solo" de Eddy L. Harris : le souffle d’une captivante odyssée fluviale. Au terme de ce périple, on a du mal à quitter le Mississippi et son imaginaire

Je vois deux types d’auteurs : les circulaires et les linéaires. Les histoires des premiers tournent plus ou moins en rond pour ramener le lecteur à son point de départ, que l’affaire se termine, d’ailleurs, bien ou mal. Les seconds, les linéaires comme ici, font voyager du point A au point B ou vers un autre pris dans le désordre de l’alphabet, n’en sortent jamais les mêmes.

Adepte des voyages, en Afrique, à moto, Eddy Harris commence par s’évader de sa vie d’avant par un fleuve, le légendaire Mississippi de Mark Twain. LE fleuve sans rival. Fleuve frontière, blanc au nord et noir au sud, fleuve fondateur, fleuve nourricier, fleuve absolu de l’imaginaire américain. De sa source silencieuse dans le Minnesota à son embouchure encombrée, près de la Nouvelle Orléans, ce géant des eaux mène l’auteur à la dure. Il ne lui épargne rien de ses orages, de ses humeurs et de ses débordements. Tantôt calme et généreux, tantôt hostile et déchaîné, son cours large ou resserré, vide ou saturé, révèle au navigateur novice les rudiments de la survie face au vent, de l’habileté dans les remous, de la rencontre avec des bateliers rudes mais accueillants et des riverains curieux, sans le racisme qu’il craignait tant. Les amitiés nouées dans les ports, les bivouacs sous le froid ou la pluie, la fatigue, la douleur, la peur fréquente vont révéler l’auteur à lui-même et contrarier jusqu’au bout son envie de s’arrêter.

Dans un style fort, profond et imagé, la plume d’Eddy Harris lance son frêle canoë dans une course avec sa quête et lie son sort au destin du fleuve qui l’a adopté. Avec l’auteur, c’est toute l’histoire d’un pays qui rame dans le courant brutal, contre le vent adverse, sous la tornade, en compagnie des étoiles complices de ses nuits silencieuses et inquiètes.