"Mauvaise petite fille blonde" de Pierre Notte : Méfiez-vous des enfants

• On connaît l’écriture incisive de Pierre Notte, son goût de l’insolence et de provocation. Cette fois-ci, sa plume trempée dans l’encre du transgressif transfère son regard d’adulte dans le corps d’une enfant, pour réveiller en nous la part de cette non-bienveillance à l’égard d’autrui, dans une société qui juge et condamne si facilement, fabrique ses propres monstres à ses dépens.

• Un texte d’une intelligence redoutable inscrit dans le corps d’un interprète aux formes singulière et à la mélodie dangereuse.

• Et si c’était nous qui avions créé notre propre monstre… Adultes , méfiez-vous !