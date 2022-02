"Mais t'as quel âge ?" : une comédie joyeuse et fine, doublée d'un véritable spectacle interactif

• Cette comédie joyeuse et fine, écrite, auto produite et jouée par Marion est joliment mise en scène par un jeu simple et fort. C’est un spectacle interactif avec le public, mené avec autant de doigté que de spontanéité. On entre dans le jeu simplement, c’est évident. Les mots sont justes, un peu moqueurs. On est touché, bien envoyé !

• Marion est solaire, une boule d’énergie, de bonne humeur communicative, de générosité qui vous entraîne gentiment dans son délire. Quel dynamisme ! Elle jongle, elle classe, elle mime, elle va de l’un à l’autre avec appétit. Elle sait vous communiquer sa joie de vivre et fait feu de tout bois : la voilà guitare à la main pour adoucir ses propos mais vous entrainant à reprendre en choeur un refrain pour arrêter « le temps qui file ».

• Un joli moment d’émotion et de tendresse où elle se livre un peu plus. La lumière est douce. Le temps se ralentit. Voutée, voix cassée elle évoque un ‘Silencieux’ : son grand père. Un vrai partage.

• Chapeau bas ! Une belle comédienne. Une petite pépite….à suivre !