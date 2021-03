"Lunch-Box" d'Emilie de Turckheim : un roman dans lequel on plonge, corps et âme

Derrière les façades séduisantes de la ville de Zion Heights sur la baie de Long Island, mères de famille américaines et françaises font au mieux pour gagner l’estime des gens qu’elles côtoient, l’amour de leurs enfants et celui de leurs maris. La réalité est un peu moins rose dès qu’on lève le voile sur leur entourage et leurs personnalités. Qui ment ? Qui embellit la réalité au point de la rendre méconnaissable ? Vanina, Solène, Sarah ? Et leurs maris, quand elles en ont un, sont-ils aussi bons pères et bons époux que David et consorts jouent à l’être ?