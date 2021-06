"Les statues de la discorde" de Jacqueline Lalouette : la furie iconoclaste, ses arguments et ses méfaits exposés dans une étude largement documentée

Cette étude expose les attaques contre des statues (vandalisées, déboulonnées, taguées, détruites, remisées, déplacées...) lorsqu'elles sont censées représenter de "grands hommes " (en majorité blancs) dont l'action est, de façon directe ou indirecte, liée à l'esclavage ou la colonisation.

En historienne, c'est- à-dire avec recul et sans porter a priori d'appréciation, elle se livre d'abord à un tour du monde des actes iconoclastes contre les statues (Amérique du Nord, Royaume Uni, Belgique, Pays Bas, Danemark, Allemagne, Suisse, Italie, Portugal, Afrique, monde Pacifique). On découvre alors avec surprise qu'ont été mis à mal, entre autres, les monuments élevés à la gloire de Christophe Colomb (considéré comme initiateur du "génocide" des autochtones), celles des présidents Roosevelt et Lincoln (dont les monuments laisseraient entendre que Noirs et Amérindiens sont assujettis et inférieurs), celle de James Cook (qualifié de "découvreur criminel"...), de Louis XVI (à Louisville), de Cervantès... A Londres, Churchill a été "tagué" comme raciste, tout comme Gandhi ; à Bruxelles, Léopold II (à cause du Congo) fut traité de Serial Killer, et César lui-même, en Flandre orientale, fut vandalisé au prétexte que ses Commentaires sur la guerre des Gaules décrirait les Belges de manière méprisante. La pauvre petite Sirène de Copenhague est traitée de Racist Fish... Et Charles de Gaulle considéré comme "fugitif face à la débâcle française "... La liste est longue tant la furie iconoclaste sévit partout, et particulièrement durant l'année 2020 (bien que certaines contestations soient plus anciennes).

Dans la majorité des cas, ces actes de vandalisme sont revendiqués par des associations (telles Black Lives Matter mais pas que, une bonne dizaine de ces groupuscules sont cités...), hormis quelques cas dus aux White Lives Matter qui eux, veulent défendre la suprématie blanche. L'auteur établit un rapprochement entre le bruit médiatique déclenché par la mort de l'Afro-américain George Floyd et le déchaînement iconoclaste contre les statues.

Le deuxième chapitre traite du sort des statues liées à l'esclavage dans les départements français d'Outre mer. Quel étonnement d'apprendre que celles de Victor Schœlcher, considéré comme le "père" de l'abolition de l'esclavage, ont subi, elles aussi, des dégradations en mai 2020. Même Toussaint Louverture ne trouve pas grâce aux yeux des iconoclastes.

Quant aux statues d'hommes liés à l'histoire de la colonisation, on se doute qu'elles ne reçoivent pas meilleur traitement (Bugeaud, Faidherbe, Gallieni, Lyautey). Jacqueline Lalouette prend soin d'expliquer les reproches qui leur sont adressés. De même pour Colbert, accusé d'être l'auteur du Code noir, ce qui oblige à préciser les données historiques qui contredisent cette accusation.

Que faut-il faire alors de ces statues ? Les maintenir ou les ôter de l'espace public ? Les accompagner d'une plaque explicative ? Jacqueline Lalouette détaille les arguments de ceux qui sont favorables au retrait, de ceux qui plaident pour les laisser en place en les transformant, et de ceux qui refusent tout retrait... Une autre solution serait d'instaurer de nouveaux héros, les Guadeloupéens de 1802 par exemple ou encore les esclaves insurgés de l'île Bourbon... Pourtant les statues d'hommes noirs ne manquent comme le rappelle l'auteur : Félix Eboué (né à Cayenne) et Aimé Cesaire ont des monuments qui leur rendent hommage mais cela ne les empêche pas d'être la cible de militants acharnés.

En conclusion, Jacqueline Lalouette souligne, -ce qui apparaît à première lecture-, combien la mauvaise foi et l'ignorance historique contribuent à diffuser des idées fausses, anachroniques, exagérées.