"Les Soeurs Tatin" : une vie à la Tchekhov inspirée des Trois Sœurs

• La pièce est une transposition des Trois sœurs de Tchekov à la vie des deux sœurs Tatin.

• Les thèmes, les personnages, les phrases sont entremêlés. Les deux sœurs Tatin, Stéphanie et Caroline, ont perdu leurs parents et rêvent de quitter l’auberge qu’ils leur ont laissée pour s’installer à Paris et y mener une autre vie. Tantôt Stéphanie est seule après la mort de sa sœur, tantôt elles sont jeunes toutes les deux : elles travaillent, elles font des tartes, elles accueillent les clients, elles philosophent, et la vie passe ainsi, lentement, au milieu des souvenirs, des danses et des chansons. La fameuse tarte Tatin constitue une sorte de sommet qui les projette vers l’avenir.