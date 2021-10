"Les réveilleurs de soleil" d’Oxmo Puccino : la vie s’éteint sur la terre, comment réveiller le soleil ? Une quête initiatique poétique mais un peu trop naïve. Dommage

On ne peut pas douter du talent d’écriture d’Oxmo Puccino, rappeur français dont les nombreuses propositions ont prouvé la qualité des textes. Mais ce premier roman n’est pas un coup de MC, hélas. Certains lecteurs seront sensibles à la «fraîcheur» de cette histoire d’amitié et d’enfants en route pour trouver qui saura réveiller un soleil boudeur.

Personnellement, j’ai eu l’impression de lire un (assez bon) livre pour jeunes ados, s’emparant trop naïvement des problématiques d’aujourd’hui pour un public adulte en s’appuyant sur les structures classiques du conte initiatique, et bricolant des allégories simplistes de la richesse, de la beauté, de la célébrité, etc. Le propos de départ, angoissant à souhait et qui m’avait hameçonnée - depuis toujours les hommes ont redouté la «longue nuit» -, se délite tout de suite et perd sa dimension puissante. Dommage. On guette le livre suivant qui devrait donner davantage de jus et trouver son propre genre.