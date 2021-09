"Les maîtres de la manipulation" de David Colon : Découvrez "l'art" de la persuasion de masse en 20 portraits documentés et édifiants

"Mark Zuckerberg conçoit ainsi avec Facebook le plus grand outil de manipulation de masse de l’histoire, capable de modéliser, de prédire et d’influencer les attitudes et les comportements de 2,8 milliards d’utilisateurs. De telles innovations de rupture bouleversent presque du jour au lendemain l’art de la persuasion, en rendant quasiment illusoires les efforts des États pour protéger leur population des ingérences propagandistes." P 15

"Il existe […] depuis le début du XXe siècle, une « persuasion invisible», savamment conçue et orchestrée par des ingénieurs des attitudes humaines, qu’ils agissent dans l’ombre ou cherchent la lumière. Cette « persuasion invisible » repose sur trois grandes approches : la première est celle de la persuasion par la répétition, qui consiste à exposer les individus à un message répété de façon persistante et de façon indifférenciée, comme l’ont fait tour à tour George Creel, Joseph Goebbels, Walt Disney et Lin Biao. La deuxième approche se veut ouvertement scientifique et repose principalement sur l’application des méthodes quantitatives aux études de marché et à la mesure de l’impact des opérations de persuasion. Cette approche est celle de Lasker, d’Ogilvy, de Bongrand, ou de Karl Rove. La troisième approche, enfin, consiste en l’application de la psychologie à l’art de la persuasion en vue d’identifier et d’influencer les mobiles des conduites humaines. Elle a été mise en oeuvre principalement par Edward Bernays, Ernest Dichter et, plus récemment, Steve Bannon." P 302