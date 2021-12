• Alexis Gruss est le patriarche et l’âme de ce cirque. Cette famille a marqué l’histoire du cirque depuis 1945, il a organisé et mis en scène de nombreux spectacles et il est relayé aujourd’hui par ses fils et petits-fils.

• Cavalier exceptionnel, Gruss fait encore plusieurs numéros équestres, même si aujourd’hui, c’est son fils Firmin Gruss qui a pris le relais en valorisant les savoir-faire équestres et saltimbanques transmis dans la famille par les générations successives.

• L’autre fils Stephan Gruss, directeur artistique et metteur en scène, a conçu un spectacle original inspiré des « folies », divertissements de la Belle Époque.