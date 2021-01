– LA MAISON DE LA MORT de JAMES WHALE – Avec BORIS KARLOFF, MELVYN DOUGLAS, CHARLES LAUGHTON…

Alors qu’ils traversent une région isolée du pays de Galles, M. et Mme Waverton, et leur ami Philip sont pris dans une terrible tempête. Ils trouvent refuge dans une vieille demeure tenue par une femme et son frère, tous deux secondés par Morgan, un étrange majordome, muet et défiguré. Un peu plus tard dans la soirée, deux autres visiteurs viennent également demander l’hospitalité. A mesure que la nuit s’installe, l’atmosphère se fait de plus en plus pesante entre les hôtes et leurs invités. L’épouvante s’installe…

Un an après Frankenstein, le réalisateur James Whale et son acteur emblématique Boris Karloff se sont retrouvés en 1932 pour un nouveau chef d’œuvre de l’horreur. Également connu en France sous le titre Une soirée étrange, La Maison de la mort se distingue du précédent opus de son créateur par son ambiance, gothique (et non plus fantastique) et par le fait qu’il mélange les genres d’une façon constamment inattendue. Certes, c’est un film horrifique, mais il est par moments aussi, d’un humour irrésistible. Visuellement, il est éblouissant. Sa réussite doit également beaucoup au talent de ses interprètes, Boris Karloff, bien sûr, d’une présence extraordinaire dans le rôle de l’effrayant Morgan, mais aussi, et entre autres, Charles Laughton et Melvyn Douglas.

La sortie en Blu-ray de ce classique du film d’épouvante est un évènement : c’est la première fois qu’en France, on peut le découvrir dans une copie 4K.

Recommandation : ****Excellent.

Sortie DVD, Blu-ray – tirage limité à 1000 exemplaires – Editions Carlotta films.

Contenu et Goodies : nouvelle restauration 4K.

Bonus vidéo : La Fille de Frankenstein : entretien avec Sara Karloff, la fille de Boris Karloff.

Sauvetage d’un classique : l’histoire de la restauration du film par le réalisateur Curtis Harrington. Bande-annonce 2019.

– JUDO de JOHNNIE TO – Avec YAU NAI HOI, YIP TIN SHING, AU KIN LEE…

Fêtard et alcoolique notoire, gérant d’un club qui croule sous les dettes, Sze-To était, dans une ancienne vie, un grand champion de judo. Un soir, il voit débarquer dans son établissement Tony, un jeune et enthousiaste judoka qui souhaite le défier. Le lendemain, c’est une jeune chanteuse débutante qui vient le trouver pour se produire dans son club. L’énergie positive de ces deux personnages va décider l’athlète désabusé qu’est devenu Sze-to à reprendre l'entraînement pour affronter un adversaire qu’il aurait dû combattre deux ans auparavant.

Avec cette histoire d’un judoka qui retrouve sa dignité, le grand Johnnie To signe une œuvre à la croisée des genres, entre comédie, polar urbain et surtout, film d’art martiaux. Car Judo est clairement un hommage à La Légende du grand judo, le premier film du maître japonais Akira Kurosawa. La preuve ? Il trimballe un humanisme fou et est plus visuel que verbal. Sa maîtrise formelle est éclatante et sa mise en scène, virtuose. Bizarrement, et malgré une sélection à la Biennale de Venise en 2004, Judo n’était jamais sorti en salles en France. On peut le découvrir pour la première fois en Blu-ray, dans une restauration 4K. Magique et captivant.

Recommandation : ****excellent.

Sortie DVD, Blu-ray édition limitée à 1000 exemplaires – Editions Carlotta Films.

Contenu et Goodies : nouvelle restauration 4K.

Bonus Vidéo : Entretien avec Johnnie To ( 40’), making of (11mn), Bande-annonce originale.

– LE COMBAT DU CAPITAINE NEWMAN de DAVID MILLER – Avec GREGORY PECK, TONY CURTIS, ANGIE DICKINSON, ROBERT DUVALL…

En 1944, en pleine seconde guerre mondiale, le capitaine Joseph Newman (Gregory Peck) dirige le département de neuropsychiatrie de l’hôpital de l’armée américaine de Colfax. Aidé par un caporal au grand cœur (Tony Curtis) et une infirmière irrésistible (Angie Dickinson), sa mission est de dépister les faux malades parmi ses patients. Mais, médecin à l’éthique irréprochable, il va vite s’interroger sur le bien-fondé de sa mission quand il va réaliser que renvoyer au front les simulateurs revient à les condamner à une mort certaine.

Quelle belle idée de (re)sortir en DVD, Blu-ray ce film dramatique qui malgré son sujet contient quelques scènes d’un franc comique. Son scénario est bien ficelé, sa mise en scène habile, sa tension soutenue et son casting impeccable. Angie Dickinson fait fondre tous les hommes de la distribution (médecins comme malades), Tony Curtis se dépense sans compter, et Gregory Peck trouve là un des meilleurs rôles de sa carrière. Petit bijou de cinéma, Le combat du capitaine Newman avait obtenu quatre nominations aux Oscars, à sa sortie, en 1963.

Recommandation : ****excellent

Sortie vidéo DVD, Blu-ray. Éditions Elephant Films.

Contenu et Goodies : Nouveau master restauré en HD, Jaquette réversible. Contient le Blu-ray du film, le DVD du film.

Bonus vidéo : le film par Laurent Aknin, Bande annonce d’époque.