"Le visiteur" d’Eric-Emmanuel Schmitt : Si dieu existe… quelle merveilleuse surprise

FREUD / Vous prétendez que vous êtes Dieu ? Prouvez-le !

L’INCONNU / Pardon ?

FREUD / SI vous êtes Dieu, prouvez-le ! Je ne crois que ce que je vois.

L’INCONNU / Vous me voyez.

FREUD / Je ne vois qu’un homme !

L’INCONNU / Il a bien fallu que je m’incarne. Si je m’étais manifesté en araignée, ou en pot de chambres, nous ne serions pas sortis de l’auberge.

FREUD / Faites un miracle.

L’INCONNU / Vous plaisantez ? (…) Freud, le docteur Freud, un des plus grands esprits du siècle et de l’humanité me demande un miracle… (…) je croyais devoir réserver mes miracles aux imbéciles…

FREUD / Les imbéciles voient des miracles partout, tandis qu’on n’abuse pas un savant. Il est vraiment dommage que Dieu n’ait jamais opéré de miracle en Sorbonne ou en laboratoire.

L’INCONNU / Le miracle serait que vous me croyiez.

FREUD / Chiche ! Un miracle !

L’INCONNU / Ridicule !…. Eh bien , soit, ! Vous êtes prêt ?