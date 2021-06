"Le silence" de Don DeLillo : panne d'Internet...et panne d’inspiration pour l’auteur ?

Donald Richard DeLillo, né en 1936 dans le Bronx à New York de parents émigrés italiens, est un écrivain américain titulaire de nombreux prix, dont le National Book Award ; auteur de nouvelles, de pièces de théâtre, de scénarios et d'articles, il est surtout célèbre pour ses romans. Volontiers associé au courant post-moderne, il ne se réclame pas lui-même de cette appellation. Son œuvre romanesque est parcourue par un certain nombre de thèmes récurrents tels que l'angoisse de la mort, et la fascination pour l'image, le film et le langage. C’est l’un des écrivains américains contemporains les plus influents et les plus commentés qui revient assez souvent sur l'importance qu'a pu avoir le catholicisme sur sa sensibilité intellectuelle et artistique.