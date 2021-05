"Le sexe sous l'empire" de Jacques-Olivier Boudon : le Premier Empire vu sous les mille et une facettes des pratiques sexuelles

Jacques-Olivier Boudon est professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris IV-Sorbonne. Il a collaboré et publié de nombreux ouvrages sur la période de la Révolution et du Premier Empire notamment Napoléon et les cultes : les religions en Europe à l’aube du XIXe siècle (1800-1815) (Fayard, 2002) ; Napoléon Ier et son temps ( Vuibert, 2004) ; La France et l'Europe de Napoléon (Armand Colin, 2006) et plus récemment Les Naufragés de La Méduse (Belin, 2016) ; l'Empire des polices : comment Napoléon faisait régner l'ordre (Vuibert, 2017) ainsi que La Campagne d'Égypte (Belin, 2018) .