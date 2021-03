"Le Serment" de Thomas Lilti : journal d'un médecin-cinéaste. Souvenirs, éthique, sincérité, de bien belles qualités

Ancien médecin devenu cinéaste, brutalement à l'arrêt de tournage lors du 1er confinement, Thomas Lilti s'engage de mars à mai 2020 comme médecin bénévole à l'hôpital de banlieue où il tournait quelques jours plus tôt dans un service désaffecté converti en plateau de cinéma. Il souhaite essayer de venir en aide, à l'aune de ses compétences un peu obsolètes, aux équipes médicales submergées par la pandémie.

N'ayant plus pratiqué la médecine depuis une dizaine d'années, il est profondément bouleversé par ce retour à son métier d'origine. Il ressent alors le besoin d'écrire ce qu'il est en train de vivre et il s'interroge : qu'est ce que le serment d'Hippocrate ? Qu'est ce que le soin? Qu'est ce qu'un bon médecin ? Pourquoi suis-je médecin ? Pourquoi ai-je abandonné la médecine après quinze ans de pratique ? Pourquoi mes films et ma série télévisée mettent-ils toujours en scène le milieu médical et hospitalier ? Suis-je légitime en tant que médecin ? Suis-je légitime en tant que réalisateur?

Autant de souvenirs sur sa vie d'étudiant, ses années d'internat et de jeune médecin, de réflexions sur l'engagement et la beauté du métier de soignant, sur les liens tissés entre le médecin et son patient - « car le soin est un échange »-, et, malheureusement, sur l'évolution de l'hôpital de plus en plus déshérité.

Cette expérience du printemps dernier a apporté des éléments de réponse à ses questionnements et en particulier sur sa légitimité à raconter dans ses fictions le monde de la santé et du soin, « C'est un univers que je n'ai pas fini d'explorer dans mes fictions futures, je me sens porté à continuer à essayer de décortiquer notamment cette notion qui est le soin ».