"Le paradis du consommateur est devenu l’enfer du travailleur" de Denis Pennel : de la nécessité de nouer un nouveau contrat social, en appliquant la règle des 3 M, Moins-Mais-Mieux

La pandémie a placé chaque consommateur dans une tenaille schizophrénique entre, d’une part, sa volonté de consommer toujours plus et plus vite et, d’autre part, le risque majeur de perdre son emploi à cause de l’automatisation ou de l’externalisation de sa fonction.

C’est ainsi que, entre bien d’autres maux, la crise de la Covid 19 a montré l’ addiction de notre société et «notre appétit insatiable, notre soif inextinguible..» pour une consommation effrénée, en temps réel, accessible 24 h sur 24 , 7 jours sur 7.

Mais avec le confinement à répétition nous avons redécouvert la notion de manque, la lenteur, la patience, la frugalité, le silence et le calme dans les villes. Fort de ce constat l’auteur analyse cette « révolution » de notre modèle économique comme celle d’un passage d’une « économie de masse » à une économie dictée par la demande.

Dans cette nouvelle ère , le consommateur devenu roi impose aux entreprises de se réorganiser, de devenir plus agiles et ce très largement au détriment « des travailleurs ». Sous nos yeux nait et prospère une société de surabondance, ( déjà conceptualisée par François- Xavier Oliveau in la crise de l’abondance, L’ Observatoire 2021) caractérisée par le gaspillage des ressources, la hausse des inégalités et une course folle vers le « toujours plus » .