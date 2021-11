"Le Misanthrope à l'Élysée" de Robin Egloffe et Joséphine Hazard : il fallait y penser !

• Pas grand’chose à redire, l’enthousiasme et la fraicheur des comédiens compensant de petites faiblesses passagères dans la diction du classique de Molière.

• On peut être momentanément agacé par le manichéisme posé entre « eux » (les puissants qui nous gouvernent et nous écrasent, les riches et les nantis, le “système“ honni...) et « nous » (les indignés, les révoltés, les justes et les généreux, portés par la voix puissante et légitime des intermittents, et à qui les filets de sécurité de l’État providence évitent cependant de basculer dans la misère noire et absolue des siècles passés ou d’autres pays que le nôtre, y compris en Europe). Mais il est dans la nature de cette comédie de forcer le trait, comme le fit J.-B. Poquelin en son temps.