"Le journal d'Alix" de Iégor Gran : un journal féministe, qui ausculte les rapports de séduction, de domination et de pouvoir

La critique féministe occupe une place centrale dans la critique sociale, en interrogeant la spécificité des rapports sociaux. Iegor Gran nous livre, sur le mode romanesque, une étude brillante sur les rapports de domination au sein de l’entreprise.

Comment traduire le féminisme dans la vie quotidienne d’une grande entreprise ? Alix se rebelle contre son supérieur en faisant avancer les dossiers qu’il fait tout pour enterrer, en rassemblant les énergies positives pour faire front contre les pratiques de domination qui régissent les rapports hiérarchiques, en bousculant traditions et pratiques quotidiennes, en démontant jour après jours la mécanique d’assujettissement masculine, en exprimant avec force et conviction un discours volontariste …

La langue de Iegor Gran est magnifique et use de multiples métaphores pour nous emporter dans le monde fantasmé d’Alix. Usant d’une langue totalement libre et d’une structure faite de courts chapitres, eux-mêmes composés de courts paragraphes qui mettent parfaitement en valeur l’audace de la langue.

Le cannibalisme devient l’obsession ultime d’Alix, prête à dévorer l’homme, à croquer la vie à pleines dents dans un combat d’où ne peut sortir qu’un seul vainqueur.

Cette posture se double d’un appétit sexuel débridé pour une de ses collègues, Apolline, qui la pousse à reproduire le même processus de domination et de possession contre lequel elle lutte.