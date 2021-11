"Le Grand Vide" de Léa Murawiec : Une Allégorie vertigineuse

(d’après le site Dargaud)

Née en 1994, Léa Murawiec est diplômée en graphisme (2015, École Estienne, Paris) et en bande dessinée (2018, DNSEP ÉESI, Angoulême). Dans le cadre de ce diplôme, elle a réalisé Endurance, une bande dessinée numérique à choix multiples proposant plus de six cents histoires différentes en six cases, qu’elle a déployé sur un mur de sept mètres. Son Erasmus à Shanghai en 2016 lui ouvre des perspectives scénaristiques et marque son univers visuel. Ses histoires mettent souvent en scène, dans un registre humoristique, des personnages dépassés par les règles ou codes de conduite propres à leur univers. Parallèlement, elle a fait ses armes en bande dessinée au sein de la maison de microédition Flutiste en tant qu’éditrice et autrice puisque certains de ses récits y sont publiés depuis 2013. Ses histoires paraissent également dans des fanzines, revues collectives et journaux. Son dernier livre Fabuleux Vaisseaux (éditions Flutiste), dessiné avec l’illustrateur Krocui, raconte les aventures et péripéties de conducteurs de vaisseaux sur Terre. Elle est également membre du collectif Marsam, qui regroupe des autrices et auteurs de bande dessinée vivant à Angoulême ou ayant un lien particulier avec la ville.