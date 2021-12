"Le dernier Tribun" de Gilles Martin-Chauffier a été publié aux éditions Grasset.

- Une langue brillante et alerte, souvent drôle et servie par une connaissance livresque de Rome, des familles qui comptent, des clans et des partis qui s’opposent, des intrigues qui s’y nouent.

- Une dramaturgie soutenue au service d’une belle illustration de « la comédie humaine » qui n’a rien à envier à ses expressions plus tardives, avec en point d’orgue une caricature fameuse des sénateurs, questeurs, consuls et proconsuls et des hommes qui les servent, des femmes qui les séduisent et les manipulent, dans un concert d’hypocrisie et d’opportunisme très éloignés des intérêts de l’Etat.