"Le Crépuscule et l'Aube" de Ken Follett : les prémices des Piliers de la terre

Nous sommes en Angleterre à l’heure où les Vikings font des ravages sur les côtes en quête de pillage et de nouvelles terres à conquérir. Un jeune et talentueux constructeur de bateau, Edgar, échappe au massacre de son village et perd tout y compris l’amour de sa vie. Obligé d’abandonner ses rêves de gloire, il luttera avec courage contre l’adversité et fera la connaissance de Ragna, jeune fille de la noblesse normande venu épouser son seigneur. Leurs destins vont être étroitement mêlés dans cette épopée contre le joug et l’influence de l’évêque Wynstan. Ils seront soutenus dans leur quête du bonheur par Aldred , un moine érudit aux rêves humanistes.