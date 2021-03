"Le bazar de la charité" de Catherine Ramberg : aux malheurs des Dames

• Cette mini-série vise un large public, et s’est donnée les moyens d’une reconstitution probante de la vie parisienne à la fin du XIXe siècle, rassemblant un casting haut de gamme (cf. plus haut). Il faut saluer la prestation de Gilbert Melki, qui, sous des airs de Christopher Lee, campe avec délectation une canaille de la plus belle eau, mais aussi Stéphane Guillon, inattendu et convaincant dans le rôle d’un enquêteur de la Sûreté générale à la carrière cabossée par sa quête obsessionnelle de la vérité, sans oublier Josiane Balasko, qui donne une vraie densité à madame Huchon, cette richissime et forte femme, tour à tour ravagée par le chagrin, affectueuse et viscéralement déterminée à protéger sa descendance des prédateurs à particule.

• Surtout, dans la meilleure tradition des séries populaires, Le Bazar aborde des thématiques faisant très largement écho à celles d’aujourd’hui.

Tout d’abord la question de l’émancipation des femmes (sous divers aspects : sentimental, économique, sexuel...) dans une société dominée à tous points de vue par les hommes. Entre la jeune Alice, promise à un freluquet aussi fat et falot que friqué, sa propre mère tristement résignée à un mariage de convenance l’ayant rendue malheureuse, pour ne rien dire de sa tante qui cherche à divorcer et vivre avec son enfant, ou encore sa domestique, prisonnière d’alternatives douloureuses, le sort des femmes est l’un des fils rouges tout au long des huit épisodes. La détermination de tous les personnages féminins en quête d’émancipation, au prix de souffrances, de défis et d’échecs passagers, parcourt toute la série.

Le second fil directeur du Bazar traite de l’anatomie d’une élite, cette “haute société“ parisienne où se mêlent - au gré des alliances matrimoniales, des conseils d’administration, des familles politiques et des intérêts croisés – les vestiges de l’aristocratie avec de grands bourgeois sûrs de leur fait : barrières et destinées sociales, fétichisme du patrimoine, sacrifices nécessaires pour sa préservation et sa circulation via une endogamie prononcée. Tels sont les défis qui se posent à ce groupe social au début de ce qu’on appellera plus tard “la Belle époque“ (fin XIXe siècle-1914).

Il y a là un regard sur les élites qui, s’il tourne parfois un peu trop au portrait à charge, ne manquera pas de susciter une réflexion sur les us et coutumes de celles qui dominent à présent notre société un siècle plus tard...

• L’intrigue tire parti d’un contexte historique porté par le rôle (véridique) du cinématographe dans le dramatique incendie, l’âge d’or de la presse (son rôle dans et sur l’opinion), et bien sûr la vague des attentats anarchistes (1892-1894), pouvant laisser penser non à un accident, mais à un ultime baroud des adeptes de « la propagande par le fait ».

• Enfin, on a particulièrement apprécié le soin porté à la musique d’accompagnement tout au long de ce Bazar. Plutôt que de singer la musique d’époque (en mode “M’sieur Clémenceau" dans Les Brigades du Tigre), François Liétout a composé, à grands renforts de “nappes de synthétiseurs“, une musique d’atmosphère parfaitement en phase avec la noirceur de l’intrigue.