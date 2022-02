- Tout d’abord en racontant une histoire, en se plongeant dans la vie intérieure d’un jeune homme de 24 ans pour la restituer dans des scènes courtes mais dynamiques, qui rendent parfaitement compte de l’action et des multiples aventures dont Lawrence est le héros.

- Le contexte historique et géopolitique n’est pas négligé, qui nous aide à en comprendre les enjeux et les relations entre la France et l’Angleterre et l’aboutissement au partage de l’empire ottoman, « homme malade de l’Europe » au début du siècle précédent. Lawrence sera toute sa vie écartelé entre sa loyauté envers son pays et envers les Arabes à qui il avait donné sa parole.

- Mais l’originalité et finalement ce qui fait basculer la pièce dans un spectacle total, c’est la créativité de la mise en scène et son parti pris de nous embarquer dans un parcours initiatique, sans décor (un tapis de couleur beige évoquant le désert) et avec quelques costumes épurés et polyvalents.

- Eric Bouvron réussit ainsi à nous transporter en plein désert avec l’omniprésence d’une musique hypnotique et d’une mise en scène proprement envoûtante. Chaque scène est pensée comme un tableau, chorégraphiée comme un ballet. Le spectacle des huit acteurs sur leurs chameaux en plein désert balayé par le vent (évidemment sans chameau, ni désert, ni vent) est un moment de pure poésie.

- La troupe se compose de huit acteurs qui passent d’un rôle à l’autre, récitent parfaitement leurs partitions et apportent une qualité de geste et de déplacement qui leur permet d’absorber la scène et d’occuper la totalité de l’espace avec une grâce infinie.

- Deux musiciens (violon, accordéon et percussions) et une chanteuse livrent une bande son digne d’un long métrage et créent une ambiance captivante et ensorcelante.