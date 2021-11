"La volonté" de Marc Dugain : A la gloire du père. Sa vie ne fut certes pas un long fleuve tranquille mais au-dessus de tout il y a l’amour

Thème récurrent ces temps-ci chez les écrivains, l’image du père, les souvenirs de l’enfance, l’empreinte de l’autorité parentale et les questions qui vont avec. Mais à la différence d’un Pascal Bruckner (Un bon fils) ou plus récemment d’un Sorj Chalandon (Enfant de salaud) et à l’instar du héros de Premier sang (Amélie Nothomb), le père de Marc Dugain apparaît comme un héros auquel on pourrait élever une statue de Commandeur tant il est vrai et pur, authentique, fait de chair et de sang, sans concession, mu par des valeurs exemplaires, animé par un courage sans failles et une volonté inépuisable. Evidemment, les rapports peuvent être difficiles entre ce père exigeant mais absent et un ado qui veut rompre le cordon ombilical. Mais la mère veille !

Ainsi Dugain rend un hommage vibrant à ce « Breton carré aux angles francs » qui réussira à la force du poignet à vaincre les pires handicaps, à commencer par la polio puis le paludisme, le dénuement de sa toute jeunesse, le manque affectif (son père marin s’éclipse en Amérique). Il bourlinguera, menant à bien des missions difficiles jusqu’aux antipodes ce qui ne l’empêchera pas de partager un amour de tous les instants avec sa chère et tendre épouse. Mais La Volonté c’est aussi autre chose que l’histoire du père et de la mère même si les rapports humains et les mélanges de milieux contraires, sublimés par un Amour fusionnel constituent l’épine dorsale du livre. La Volonté c’est l’histoire de la France, depuis les années 40, une France secouée et déchirée par deux guerres, une France post coloniale, un pays qui se bat, une nation qui rayonne encore, de l’Indochine à la Nouvelle Calédonie, d’Alger à Dakar, que l’on visitera au gré des affectations de Monsieur et Madame Dugain (on ignorera jusqu’au bout les prénoms de chacun).