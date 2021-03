"La vie quotidienne des soldats romains à l'apogée de l'empire" de Yann le Bohec : au-delà des péplums, un vrai séjour au sein de l’armée romaine… Une machine de guerre saisissante

Loin du pathos du roman national gaulois ou du mythe des révoltés antiques comme Gladiator, l’auteur s’appuie sur les dernières sources et les dernières découvertes pour éclairer une machine de guerre qui reste encore un mystère. Au camp comme en campagne lorsqu’elle est de saison en été, ce qui frappe le lecteur, c’est la rigueur de l’organisation et du collectif, la solidité d’un système militaire cohérent, la sélection des hommes et leur entraînement, le poids de la logistique et de l’administration. L’emploi du temps du soldat romain est aussi occupé à se former en temps de paix qu’endurci et discipliné au combat.

Du serment de la jeune recrue privilégiée jusqu’aux derniers moments de peu de vétérans survivants, c’est une vie de seize à trente ans de service, de maîtrise, de hiérarchie, de violence, de mentalité collective, qui attend un soldat de carrière à l’ombre des dieux protecteurs omniprésents.

Bien équipé, efficace, moderne, le soldat romain est tatoué à l’image du monde romain qu’il installe et protège : une ressource rare et strictement comptée de 25 à 30 légions pour un total de 300 à 350 000 hommes pour garder l’Empire, formée pour la guerre, un pacificateur sans indulgence, un gardien d’antiques valeurs, un professionnel parmi les nombreux métiers du camp, un citoyen attaché à son unité, balloté entre corvées, punitions et récompenses.