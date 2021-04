"La valse européenne" de Elie Cohen et Richard Robert : Même si tous les pays de l’Union et de l’Eurozone ne dansent pas sur le même pied... cette "valse" restera un ouvrage de référence

La rétrospective historique met en lumière les difficultés rencontrées par les gouvernants européens et nationaux pour résoudre les crises qui se sont succédées à un rythme accéléré au sein de l’Union. Les difficultés résultent de la complexité des institutions instaurées par le traité de Maastricht et des divergences entre les politiques économiques des pays du nord et du sud.

La zone euro est une construction basée sur le modèle des « zones monétaires optimales », conçu par Robert Mundell au cours des années 1960, qui est bâti sur un « triangle d’incompatibilité ». En cas de choc asymétrique touchant différemment les Etats-membres de l’eurozone, la BCE ne peut prendre des mesures adaptées à chaque pays. Le modèle favorise les échanges entre les économies nationales mais il ne peut assurer leur convergence. Il contribue à creuser les écarts entre les pays du nord et du sud. Les soutiens aux pays les plus vulnérables encouragent les passagers clandestins. Le cas de la crise grecque et des menaces du Grexit a révélé « les trous et fissures du tissus institutionnel européen

Les auteurs examinent ensuite les risques respectifs du Brexit mais aussi, d’un Italexit, d’un Frexit et d’un Dexit. Le leave anglais est d’autant plus surprenant que « c’est au nom du libre-échange » et d’un global britain mythique que le Royaume Uni se sépare de ses principaux partenaires commerciaux. Le retrait de l’Italie est jugé improbable malgré ses faiblesses, car elle est too big to fail et too big to save. Les séparations de la France et de l’Allemagne sont impensables, car elles marqueraient la mort de l’Union européenne. Les auteurs estiment que «l’alliance franco-allemande est sur-jouée », car si les allemands sont attachés à la règle et à la responsabilité, les français en ont une perception relative, étant plus attachés à la solidarité.