"La paix dans le monde" de Diastème : Heurts et splendeurs de l’amour ?

• La Paix dans le monde est un titre étrange pour une pièce qui donne vie à Simon, un homme fou amoureux d’une femme nommée Lucie, qu’il a rencontré très jeune, et qu’un drame a précipitée dans la folie. Résilient, il a retrouvé un équilibre dans la solitude et gardé intact le souvenir de cette femme et de leur amour, toujours vivant en lui.

• Nourri d’une émotion touchante et poétique, le texte traduit avec sensibilité et justesse cet homme abimé, survivant dans un équilibre fragile entre sa fidélité à un amour unique et les tourments d’un sentiment exclusif et obsessionnel. Il ouvre également sur la rencontre ancrée dans le réel de ces deux êtres, séparés depuis quinze ans.