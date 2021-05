"La Nymphe Inconstante" : passion destructrice et illusions perdues à La Havane. Edition posthume du dernier roman de Guillermo Cabrera-Infante, disparu en 2005

“-La vie, ma jolie, n'est qu'un enchevêtrement de coïncidences.

-Ça veut dire quoi, un enchevêtrement?

-C'est comme la toile que tisse l'araignée. Ah. Allons-y. J'ai faim

-Je n'ai pas faim du tout.

-Moi, si. Tellement faim que je pourrais te manger.

-On ne va quand même pas remettre ça.

Nous avons remonté la rue Egido. Je m'étais dit que nous pourrions petit-déjeuner au café Campoamor. Pour aller jusqu'au café, nous avons dû longer la Zaragozana... Avant de traverser la rue Lamparilla, nous avons dû longer El Ariete, ah, arété.

-Tu connais drôlement bien La Havane.

A La Havane, tout était recommencement. La Havane semble indestructible, dans le souvenir: c'est ce qui la rend immortelle. Les villes, comme les hommes, périssent. Il y avait une expression à Cuba, vers 1955, qui disait: «Oublie donc le tango et chante un boléro.» Ça voulait dire: laisse tomber le côté dramatique et parle plutôt des sentiments. Ce qui était on ne peut plus juste à ce moment-là – comme aujourd'hui.

Je n'ai pas l'intention de parler de mon amour pour La Havane; c'est de mon amour pour elle que je veux parler. Mais avec elle, pour elle, à cause d'elle, j'ai revisité la Vieille Havane.

Le café Campoamor était rangé et vide à cette heure-là; ses tables en marbre servaient de piste d'atterrissage aux mouches, qui cherchaient, comme tout le monde à Cuba, du sucre.”