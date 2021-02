"La Menace" de Gérard Oury : une curiosité méconnue, l’un des rares drames du futur roi de la comédie

- JARDINS DE PIERRE de FRANCIS FORD COPPOLA- Avec JAMES CAAN, ANJELICA HUSTON, JAMES EARL JONES…

En 1969, en Virginie, dans cet immense « jardin de pierre » qu’est le cimetière militaire d’Arlington, le lieutenant Jackie Willow, mort au Vietnam, est inhumé avec les honneurs de la nation. Présent à la cérémonie, le sergent Hazard, pour sa part vétéran de Corée, retrace l’histoire personnelle de ce soldat qu’il avait jadis chaperonné, et avec lequel il avait noué une forte complicité. On apprend que le jeune Willow, pourtant parti pour le Vietnam avec plein d’idéaux, avait fini par s’apercevoir que cette guerre n’aurait jamais dû avoir lieu.

Huit ans après le grandiose et spectaculaire Apocalypse Now, Francis Ford Coppola plonge à nouveau dans la guerre du Vietnam, mais en choisissant cette fois d’en dévoiler les coulisses. Dans ce film sombre et poignant, le cinéaste ne montre donc jamais les combats, mais seulement leurs conséquences : les cadavres des soldats morts au front.

Jardins de pierre est l’une des œuvres les moins connues de Coppola. Formidable démonstration de l’absurdité des guerres et sublime « méditation funèbre » aussi ( selon l’expression d’un confrère), c’est pourtant l’une des plus magnifiques du réalisateur, l’une des plus bouleversantes aussi. Qu’elle soit rééditée aujourd’hui en DVD et Blu-ray, dans une version soigneusement restaurée, est un événement. A découvrir avec d’autant moins d’hésitation qu’elle permit à James Caan de livrer là une de ses plus belles prestations.

Recommandation : Excellent.

Sortie vidéo DVD, Blu-ray, édition Prestige limitée- Editions Carlotta.

Bonus vidéo : Fantômes de guerre, analyse de Jean-Baptiste Thoret, historien du cinéma; bande-annonce originale.

- DIVORCE de WARIS HUSSEIN- Avec ELISABETH TAYLOR et RICHARD BURTON…

Un homme et une femme s’aiment, se déchirent, se séparent, se retrouvent, se quittent à nouveau, se rabibochent encore, etc… Divorce est l’histoire d’un amour incandescent et tumultueux entre deux êtres, dans le cadre du mariage, de son ciment et de son enfermement. Ici, elle est relatée tour à tour, d’abord du point de vue de l’homme, Martin Reynolds (Richard Burton), puis de celui de sa femme, Jane (Elisabeth Taylor). D’une manière évidemment subjective, et en deux parties d’environ 75 mn chacune.

Même si, dans ce Divorce, ce qui est montré permet à tous de se projeter dans l’un des deux héros, c’est la personnalité hors-norme des interprètes qui passionne d’abord. Ces deux monstres sacrés là, face à face, dans une histoire de passion impossible, forcément, à minima, ça interroge et au mieux, ça passionne. Il faut dire que le réalisateur Waris Hussein et le scénariste John Hopkins ont tout fait pour que le spectateur ne décroche pas. La façon dont ils auscultent le délitement du couple est d’une belle subtilité.

On peut se réjouir de la réédition en DVD, Blu-ray de ce film trop méconnu du couple mythique Burton-Taylor. Dommage que cette sortie ne s’accompagne d’aucun bonus.

Recommandation : Bon.

Sortie vidéo DVD, Blu-ray- Éditions LCJ ( depuis le 18 février).

Bonus vidéo : aucun.

- LA RAISON D’ETAT de ANDRÉ CAYATTE- Avec JEAN YANNE, MONICA VITTI, MICHEL BOUQUET…

Après qu’un avion transportant 240 enfants africains ait explosé en plein ciel à cause de missiles, un biologiste et sa collaboratrice découvrent que l’homme responsable de cette catastrophe n’est autre qu’un haut fonctionnaire ayant acheté des armes illégalement. Le duo décide d’enquêter pour découvrir quelle fut la raison qui poussa ce dernier à accomplir son acte. Mais le biologiste va être victime d’un accident de circulation…

Est-ce le sujet, délicat, épineux, annoncé d’emblée dans son titre, qui fit peur lors de sa sortie en 1978 ? En tous cas, ce film d’André Cayatte compte parmi les moins connus et les moins commentés du cinéaste. C’est injuste car même s’il ne prétend pas révolutionner le genre et pêche par un manichéisme un peu trop prononcé, c’est un thriller bien mené et pertinent Il est en outre formidablement interprété, notamment par Jean Yanne et Michel Bouquet qui y étincellent. Gaumont le réédite aujourd’hui. Les fans de films d’aventures à ton pamphlétaire devraient y trouver leur compte.

Recommandation : Bon

Sortie vidéo DVD - Editions Gaumont (collection Découverte DVD)

Bonus vidéo : aucun