"La dernière vie de Serge Gainsbourg" de Bernard Pascuito : je suis venu te dire que je suis toujours là…

Le livre parvient à intéresser ceux qui le découvrent encore sans ennuyer les fans. En moins de 300 pages, il nous fait pénétrer dans l’intimité d’un homme qui a toujours défrayé la chronique sans être nécessairement bien connu de ceux qui l’adulaient ou le détestaient.

Il apparaît ainsi avec ses failles, ses contradictions, ses errements que l’auteur explique par les douleurs d’une vie marquée par des blessures qui n’ont jamais pu être guéries.

De sa vaine tentative de devenir peintre, contrariée par un manque de talent dont il ne se remit jamais jusqu’à son statut d’icône de la chanson, Gainsbourg a construit une œuvre qui tient en plusieurs centaines de chansons et des dizaines d’interprètes : Juliette Gréco, France Gall, Brigitte Bardot, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve et bien sûr Jane Birkin, c’est le gotha des chanteuses et des actrices qui passa entre ses mains (et le plus souvent dans son lit). Souffrant toute sa vie de sa laideur, il courut toute sa vie après les femmes, le succès, la célébrité, la reconnaissance pour combler ses failles.

Comment expliquer autrement cette propension à se tuer à petit feu aussi méthodiquement avec autant d’application, alors qu’il avait aparemment obtenu tout ce qu’il désirait. Mais ses ambitions se situaient au-dessus du niveau des mortels et n’étaient pas destinées à être satisfaites ici-bas.

Connaître Gainsbourg, c’est comprendre comment la haine de soi peut être un extraordinaire moteur qui nourrit à la fois une ambition dévorante et une inextinguible soif d’auto destruction.

Bernard Pascuito a ce talent pour rendre délicatement ces succès et cet échec en rentrant dans l’intimité de tous les personnages qui peuplent la vie de Serge, et notamment de Bambou qui fut sa dernière compagne. Leur rapport éclaire d’une lumière singulière le rapport aux femmes et à l’autre que Gainsbourg pouvait entretenir en dehors de la présence des caméras.