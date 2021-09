"La cuisinière de Castamar" de Iñaki Peñafiel et Norberto López Amado : une belle histoire d'amour et de fidélité

Cette série espagnole a le charme de la bienséance et encore un peu des pudeurs d'une société attentive aux valeurs morales. Certes, il y a plus de méchants machiavéliques que de tendres agneaux (ou agnelles…), mais au fond, cette jolie série est franchement tout public et cela ne doit pas démotiver. Bien sûr, on pense à Downton Abbey et à son regard croisé entre la famille Crawley et leurs domestiques.

Avec son charme conventionnel, un scénario plus plat, un suspens qui ne risque pas de provoquer un infarctus, la cuisinière de Castamar est clairement un cran en dessous. Pour autant, avec des acteurs très convaincants, une direction artistique très soignée et une belle histoire d'amour et de fidélité - que demander de plus pour quelques soirées autour d'un beau suspens romantique ?