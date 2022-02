"La Course des Géants" de Melody Mourey : Un spectacle qui vole haut !

• D’un côté, le jeune Jack Mancini rêve de partir à la conquête de l’espace. Mais entre une mère droguée, un métier de pizzaïolo et quelques gardes à vue, son avenir semble bouché du côté de Chicago. De l’autre, en pleine guerre froide, les USA et l’URSS se livrent une véritable course aux étoiles.

• Les deux histoires se télescopent le jour où un professeur de psychologie décèle chez Jack des facultés hors normes qui lui ouvrent les portes d’une prestigieuse université puis de la NASA.