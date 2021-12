"La belle histoire des cathédrales" d'Alain Billard a été publié aux éditions De Boeck.

Les cathédrales habitent de leur spiritualité et de leurs murs chargés d'histoire, depuis plus de 1500 ans, les grandes villes de l'Occident Chrétien. Spécialiste de l'architecture ancienne, Alain Billard nous propose un très large panorama de leur parcours à travers le temps. Les défis technologiques que leurs concepteurs ont dû surmonter, les drames anciens ou modernes - comme l'incendie de la charpente de Notre-Dame de Paris, l'enrichissement progressif des connaissances sur leurs déformations, les risques naturels et les moyens de les contrer, ont conduit à de purs chefs d'œuvres de dentelles de pierres et de lumières, dont la Sagrada Familia à Barcelone (toujours en construction) est peut être le plus spectaculaire aboutissement.

Articulée sur un schéma chronologique complété de quelques inserts thématiques, cette Belle histoire évoque dans une succession de 2 pages composées d'un texte court et d'une grande photo, un monument, un thème, une évolution marquante dans l'histoire de l'architecture des cathédrales. Un voyage, de Saint Jude en Iran à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, de Rome à Tokyo, de Canterbury à Aix la Chapelle, de Saint Benoît sur Loire à Turin, Tolède, Lausanne, Lisbonne, Paris, Bourges… près de 240 lieux et sites à découvrir ou redécouvrir.