Cet essai à thèse est solidement appuyé par une riche documentation historique qui va de la naissance de l'islam à nos jours. L'auteur rappelle que la conquête musulmane soumit une grande partie du monde connu, de l'Atlantique à l'Inde, dès le haut moyen âge. En s'appuyant sur l'histoire qui est sa raison d'être, Jean-Louis Harouel souligne que l'opposition entre l'islam et l'occident ne peut être ni comprise ni gérée politiquement sans tenir compte d'un long passé au cours duquel, au delà d'apparences qui furent parfois trompeuses, presque tout opposa l'Orient islamisé à l'Europe chrétienne. Et qu'il en est toujours ainsi de nos jours !

Préparée par le classicisme gréco-romain et par deux millénaires de chrétienté, l'Europe accoucha progressivement d'institutions laïques autonomes conformes au dicton évangélique: "rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu". Elle s'est ainsi soustraite au pouvoir religieux. L'autorité politique affirma peu à peu son indépendance ; et cela permit aux Européens de porter sur le monde sensible un regard rationnel qui facilita l'innovation scientifique et le progrès technique, ses principaux avantages compétitifs depuis trois siècles.

Le monde islamique, en revanche, n'a jamais conçu le pouvoir temporel qu'afin de "servir sa religion" conformément à une vision holiste de l'ordre social que souligna le philosophe Raymond Boudon (p. 97): en terre d'islam, la seule légitimité temporelle, celle des califes, serait de servir et d'appliquer une loi divine révélée. Codifiée par les docteurs de la loi, cette règle de droit est d'essence divine; elle est dictée par de savants oulémas qui sont à la fois les dépositaires et les héritiers de l'autorité du Prophète .

Ce qui précède, écrit Harouel, explique qu'il soit vain d'imposer à l'islam de distinguer entre le sacré et le profane et de civiliser le droit. L'histoire démontrerait d'ailleurs qu'en terre d'islam, une telle tâche est condamnée à plus ou moins longue échéance: le retour actuel des Turcs à la loi islamique après un siècle de kémalisme quasi-laïc, en est la preuve (p. 147).

L'ordre terrestre musulman ne devrait donc relever que du sacré ; et les mots qu'emploient ceux qui se disent réformistes en pays musulman sont forcément trompeurs pour les Européens : en islam, réformer signifie tout autre chose que chez nous : non pas adapter l'islam au monde moderne mais rétablir "la toute puissance d'Allah sur terre" selon la prescription coranique résumée par Rémi Brague (p. 170) !

Selon une expression de Régis Debray, l'Europe contemporaine s'appuie désormais sur une forme de "religion civile" qui proscrit fermement toute discrimination entre les hommes qui vivent sur son sol (p. 209). Largement interprétée et étendue par les juges européens de Bruxelles et de Strasbourg, cette sacralité s'avère à double tranchant face aux prosélytes de l'islam agissant en Europe, qui sont eux-mêmes rétifs aux droits de l'homme.

Il suffit en effet qu'une communauté islamique prétende souffrir de discrimination religieuse pour que le droit européen la considère comme une victime. Il est facile d'en tirer parti pour refuser le droit local et pour entretenir chez ses co-religionnaires des rites qui finissent par s'imposer aux tiers (l'abattage hallal, par exemple).

Parfaitement asymétrique, cette situation permet d'imaginer des hypothèses comme celle que Michel Houellebecq développa dans son roman dystopique "Soumission": qu'un coin d'Europe se soumette au joug islamique à l'occasion d'une élection libre qui ouvrirait toutes grandes ses portes à un parti islamique autochtone ! Tel serait le dilemme sur lequel bute actuellement la société européenne !