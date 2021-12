Attention, vrai sourcier d'espérance.

"Arrêtez de dire que le monde va mal" ! Marre des thèses et des discours "stagnationnistes" et déclinistes ! Ce livre enfonce cette porte solidement scellée dans le débat public pour chercher à démontrer, inspiré par le principe de "Destruction créatrice" de l'économiste Joseph Schumpeter, que les mutations que vit la société française en particulier, et l'Europe plus largement, ne sont ni les premières, ni insurmontables. Nos sociétés doivent s'adapter particulièrement à l'explosion, dans nos organisations, des NBIC (Nanotechnologies, Biotechnologies, informatique et sciences cognitives) et aux bouleversementS qu'ils induisent. Cette conviction est étayée par un raisonnement qui parcourt 10.000 ans d'histoire, d'évolutions et de révolutions, d'adaptations parfois douloureuses ou violentes, mais débouchant, selon l'auteur, sur de nouveaux paradigmes économiques et sociaux.

Ce livre, qui puise aussi ses exemples dans le présent, est un plaidoyer sur nos capacités d'adaptation aux bouleversements de notre monde.