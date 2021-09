"L'homme qui peignait les âmes" de Metin Arditi : une fable médiévale en Palestine. Bonne occasion de reprendre le thème des trois religions. Sympathique, oui. Un peu naïf ? peut-être ...

La vie impossible et blasphématoire d’un jeune juif de Palestine au douzième siècle, passionné de peinture et peintre à la manière de la Renaissance, quelque trois siècles avant.

Toujours mobilisé contre les trois religions monothéistes et leurs règles absurdes et oppressives, Metin Arditi imagine une fable médiévale mettant en scène un garçon juif vivant en Palestine qui, pour pouvoir apprendre et se livrer à sa passion de la peinture, devient orthodoxe et peintre d’icônes doué au point d’évincer tous les autres dans les différents monastères où il séjourne.

Mais en réalité il se refuse aux contraintes imposées à cette imagerie religieuse et devient, avant l’heure, un véritable peintre de la Renaissance révélant beauté et pureté chez l’homme.

Après son expulsion du dernier monastère et de l’Eglise, le héros connait, avec ses icônes devenues de véritables tableaux, un succès immense dans le peuple chrétien, juif et même musulman, mais bientôt les forces de l’obscurantisme reprendront leurs droits et mettront sauvagement fin à cette aventure.