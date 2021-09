"L'homme qui parlait aux oiseaux, François d'Assise, la nature et les animaux" de Patrice Kervyn : au commencement était la vraie écologie, celle de la Création

Les magnifiques illustrations de la vie de Saint François et de Saint Antoine (du désert) telle l’extase du Greco, exposée en Pologne (1540).

L’histoire passionnante de l’idée- nature ou plutôt la perception qu’en a l’homme depuis l’antiquité jusqu’au Moyen âge, depuis précisément Aristote, la Bible, et le livre de Job jusqu’à Saint Thomas d’Aquin qui prit la suite de Saint François d’Assise et de son disciple saint Bonaventure.« Qu’est-ce donc que la nature, sinon Dieu lui-même » s’interrogeait Sénèque. « Sustine et absite et naturam sequere » ordonnait de son côté l’école stoïcienne ; Paradoxalement, avec le judéo-christianisme le monde quitte le domaine de la nature pour entrer dans celui de l’histoire, du temps, de la transcendance de Dieu, explique l’auteur très précisément ; d’ailleurs, certains auteurs comme Lynn White dans les racines historiques dans notre crise écologique « pointe la responsabilité du christianisme dans cette crise, François d’Assise ayant été une exception dans l’histoire de l’Eglise» exception salvatrice selon le pape François.

Clarté de la thèse. Après la diabolisation de la cause animale et de nombre de ses représentants honnis (serpent, loup, cochon, corbeau…) par l’Eglise elle- même, des siècles d’obscurantisme durant, François a réhabilité la nature vivante au nom de la sacro- sainte Création. Les animaux sont les créatures de Dieu et donc nos égaux. Ils méritent notre amour et tous nos soins. « Sortons de notre arrogance de prédateur » Thèse toute d’humilité que l’auteur fait sienne. Thèse placée sous le signe de la joie sur une forme de sensibilité extrême, qui vient à point nommé et que personne aujourd’hui n’oserait contredire .

Humour et culture. Cette bio de saint François vue du ciel projeté sur le monde animal est certes sérieuse et grave car elle touche à la foi mais elle n’est pas pesante pour autant ; c’est une succession de comptines, de chants d’oiseaux et de cris d’enfants, d’histoires parlantes (pas forcément vraies mais tellement vraisemblables) et d’anecdotes savoureuses ; exemple : l’histoire de Fratello Lupo, ce frère loup qui rodait à Guppio « ce fauve que François convertira en agneau »se couchant aux pieds du saint homme et lui tendant délicatement la patte, en signe d’assentiment, à l’écoute de son sermon : «Tu ne feras plus le mal ». Le loup devint l’ami de la ville et porta bientôt une auréole ! Fantasme d’artiste peintre ? Légende ? Réincarnation d’un brigand ? Seul Dieu sait. Mais comme dit l’auteur: « Se non e vero, e ben trovato ».