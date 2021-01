"L’enfant rêvé" de Raphaël Jacoulot : un beau film tragique sur la quête de paternité, servi par un impeccable trio d’acteurs…

– YALDA, LA NUIT DU PARDON de MASSOUD BAKHSHI – Avec SADAF ASGARI, BEHNAZ JAFARI, FERESHTEH SADRE ORAFEI…

En Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, qui a tué accidentellement Nasser, son sexagénaire de mari, a été condamnée à mort. Quand le film débute, Maryam, extraite momentanément de sa prison, s’apprête à passer dans une émission de télé-réalité pour y être confrontée à la seule personne qui puisse la sauver : Mona, la fille de Nasser. Si cette dernière lui accorde son pardon, lors de cette émission – baptisée, comme par dérision, Le Plaisir du pardon – alors, elle échappera à la pendaison. Sinon… Dans un studio transformé en tribunal populaire, un procès commence, qui, dans sa dramatisation outrancière, va tenir du show à grand spectacle et des jeux du cirque.

Aussi invraisemblable et effroyable que cela puisse paraître, cette histoire a été inspirée par un fait réel. Il a bien existé, en Iran, une émission de TV très populaire où se jouait, en direct, la vie ou la mort d’un être selon le principe décrit dans le film, celui d’une confrontation entre un condamné et sa victime, directe ou indirecte.

On imagine le cran qu’il a fallu au réalisateur iranien Massoud Bakhshi (pourtant déjà violemment attaqué dans son pays en 2012 pour son film précédent, Une famille respectable) pour réaliser Yalda, la nuit du pardon. Faire connaître grâce au grand écran, l’existence d’une telle émission de téléréalité au pays des Mollahs, c’était la livrer à la critique des sociétés occidentales. Mettre en son centre, le procès d’une femme, c’était, rappeler, d’une façon à peine « voilée », combien, en Iran, le poids de la culture et des traditions pèse sur les femmes. Pour son culot, monumental, sa tension, jamais relâchée, et aussi l’efficacité de sa réalisation, Yalda, la nuit du pardon avait obtenu à l’unanimité le Grand Prix du jury au festival de Sundance. A sa sortie sur les grands écrans français le 7 octobre dernier, il avait reçu un bel accueil de la critique. Son édition en DVD est enrichie d’un entretien très intéressant avec son réalisateur.

Recommandation : Excellent ***.

Sortie DVD – Editions Pyramide Vidéo.

Bonus vidéo: Entretien avec Massoud Bakhshi.

– EMA de PABLO LARRAIN – Avec MARIANA DI GIROLAMO, GAEL GARCIA BERNAL…

Ema, une danseuse volcanique et éprise de liberté, vient d’abandonner le fils qu’elle avait adopté un an auparavant avec son chorégraphe de mari. Détruite par les conséquences de son acte, cet électron libre choisit de tout envoyer valser pour se lancer à corps perdu dans des expériences sexuelles tous azimuts, cela, sans renoncer pourtant à l’idée de parvenir un jour à assumer une maternité…

Après les remarquables et très “tenus” Neruda et Jackie (respectivement, des biopics du poète Pablo Neruda et de Jackie Kennedy), Pablo Larrain dresse le portrait d’une femme « feu follet », fascinante de vitalité, de sensualité, de liberté d’être et de désespoir mêlés. On ne comprend pas vraiment où le cinéaste chilien veut en venir, et pourtant il est difficile de quitter l’écran des yeux tant son film fascine, par sa beauté formelle, son incandescence, et la sensualité jusqu’au-boutiste qu’il dégage. Dans le rôle d’Ema, la danseuse comédienne Mariana Di Girolamo. D’un charisme époustouflant, la jeune femme qui tient ici le haut de l’affiche pour la première fois, est magistrale de bout en bout. Dans le rôle de son époux, le beau et talentueux Gael Garcia Bernal n’est pas mal non plus ! A voir si on aime les histoires débridées ou/et les films clinquants et foutraques.

Recommandation : **Bon.

Sortie DVD, Blu-Ray – Editions Potemkine Films – Contenu et goodies : un livret avec

interview de Pablo Larrain et de Mariana Di Girólamo.

Bonus vidéo: clip « real » de E$tado Unido; Chanson « Destino » de E$tado Unido; bande- annonceur film.

– L’ESPION QUI VENAIT DU FROID de MARTIN RITT – Avec RICHARD BURTON, CLAIRE BLOOM, OSKAR WERNER…

Au début des années 60, pendant la guerre froide, l’agent secret britannique Alec Leamas (Richard Burton) est envoyé en Allemagne de l’Est. Pour franchir le rideau de fer sans trop d’encombre et être ensuite contacté par l’espionnage est-allemand, il fait croire qu’il a été évincé du renseignement britannique pour cause d’alcoolisme. Son objectif : fournir des informations compromettant indirectement l’agent allemand Hans-Dieter Mundt, qui serait responsable de l’assassinat d’un espion britannique abattu sous ses yeux…

Amateurs de thrillers à gadgets et grand spectacle menés à toute allure ( genre James Bond ), ce film – première adaptation cinématographique d’une œuvre de John Le Carré – n’est pas pour vous. Ici, l’espion, génialement interprété par Richard Burton, manie mieux les mots que les flingues. Le scénario est très intelligent ( machiavélique John Le Carré ) et l’intrigue avance consciencieusement au rythme du livre dont elle est tirée. On a l’impression de se perdre dans un labyrinthe dont on ne sortira plus. Pour savourer ce film sombre, glauque et cafardeux, le truc est d’accepter de se laisser lentement enliser dans une histoire tentaculaire. Le « supplice » dure 1h48 ! Cette nouvelle sortie en haute définition est un régal, les bonus qui l’accompagnent, passionnants et éclairants.

Recommandation : ***Excellent.

Sortie en DVD, Blu-ray - Editions ESC Editions.

Nouveau master HD. Boitier MediaBook limité contenant le Blu-ray du film, le DVD du film, un livret écrit par Olivier Père.

Bonus vidéo : entretien autour du film avec un journaliste, entretien avec John le Carré, commentaire audio de séquences, entretien avec Richard Burton, commentaire audio de Martin Ritt.