"L'enfant réparé" de Grégoire Delacourt : Roman ? Essai ? Confession ? Thérapie ? Un récit qui pratique la confusion des genres...

"Cet hiver-là, mes démons ont failli tout emporter de nos vies. Broyer notre amour. J’étais de nouveau l’enfant tourmenté, cette fois dans le brouhaha du corps d’un homme. J’ai peur, m’avertit ma femme et mon amie, j’ai peur parce que je ne te reconnais plus. Et elle ne m’aima plus. Alors je partis en exil dans notre maison du Sud. J’y laissai le personnage d’Antoine prendre possession de moi. Dans les heures où je n’écrivais pas, où je ne tremblais pas, je m’essayais aux nœuds coulants, éprouvais dehors la solidité de quelques branches centenaires, je buvais du vin et comme on boit de la citronnade en été, je laissais mon corps à l’abandon, je voulais que personne ne le convoite plus, ne l’approche plus. Le chagrin est une haine de soi. Puis un matin de gel elle m’a dit Reviens. On va te guérir."