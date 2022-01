• Pour jouer Labiche en 2021 il faut un parti pris et c’est le cas ici : celui de l’excès, de la folie d’une mise en scène au rythme trépidant, d’un jeu un peu outré, toutes choses qui balayent et emportent l’énorme invraisemblance de l’affaire. Reste la cruauté d’une peinture sociale sans concession : celle de la bourgeoisie du Second Empire prête à tout pour sauver les apparences et préserver ses intérêts, d’un cynisme et d’une légèreté sans bornes. « Cela est si gai, si fantasque, si léger dans la charge et d’une folie si sincère » écrivait au lendemain de la première le critique Paul de Saint-Victor dans La Presse, « qu’on ne s’aperçoit même pas de l’atrocité du sujet ».

• Les comédiens chantent fort bien, on notera la belle voix de Justine Vultaggio sur une mise en musique parfaite.