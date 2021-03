"L'aéroport mis en scène" de Léo Soesanto : comment prendre le large en restant à terre ? Un lieu pour de multiples scènes de films… magique

La série Ciné-Voyage, créée et animée par Edouard Dor, a fait naître une collection dont L’aéroport est le dix-neuvième livre. Cette fois ce ne sont plus des capitales des quatre coins du monde, des espaces ou des pays eux-mêmes qui en sont la vedette mais l’aéroport : ce lieu magique de toutes les attentes, des retours comme des départs, un théâtre où le pire comme le meilleur peuvent arriver. L’auteur, Léo Soesanto y voit un spectacle, un monde en miniature, un vivier de personnages. Dès les premières pages du livre, le lecteur le suit, prêt à tout redécouvrir. Tapis roulants, rampes mobiles, décalage horaire, panneaux d’affichages des vols, dans le gigantisme architectural de l’aéroport, le cinéma traque l’état d’esprit des passagers en attente de l’inconnu. Qui viendra ou non les chercher ? Pourquoi ce retard annoncé d’abord de trente minutes, puis d’une heure ? Où est le piège ?