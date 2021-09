"Klara et le soleil" de Kazuo Ishiguro : ce roman est un chef-d'œuvre. Qu’est ce qui constitue réellement un être humain et dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut-elle le remplacer ?

Ishiguro est un romancier pointilliste. Ses petites touches construisent peu à peu des personnages attachants dans un monde très actuel, hors la présence des robots.

Klara est pour Josie un AA (c'est-à-dire un "Ami Artificiel") empreint d’une humanité étonnante malgré les insuffisances de sa construction mentale et physique.

Mais l’auteur brouille les codes : on met du temps pour être sûr que Klara est bien un robot et l’on ne découvre son apparence et ses failles que par petites informations distillées tout au long du roman.

Ce qui est extraordinaire c’est la manière avec laquelle Klara trouve dans la société une place à part, à la fois valorisée et méprisée ; c’est la mère de Rick qui pose la question dans une scène qui nous glace : doit-elle voir en Klara un être humain ou un aspirateur ?

Alors que l’on croit, pendant longtemps, que le thème de ce roman est une réflexion sur l’intelligence artificielle et le devenir de son évolution, on referme le livre avec le sentiment amer de l’incapacité des hommes à aimer vraiment et à sortir de leur égoïsme narcissique.

L’intelligence artificielle nous montre le reflet de l’être humain et ce n’est pas bien beau à voir !

Seules l’émotion, la souffrance et la joie qu’il est capable de ressentir donnent à l’homme l’humanité que n’a pas la machine, encore que…