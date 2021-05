"Kérozène" de Adeline Dieudonné : galerie de portraits sans tabous, la triste et violente comédie humaine

Savoir écrire court est l’un des points forts d’Adeline Dieudonné. Elle concentre en quelques pages, dans une langue efficace, crue voire trash, et visuelle, des histoires qui brossent parfaitement l’état-limite ou la situation-limite de personnages prêts à exploser. Sous ce titre à la Philippe Djian, qui sent l’essence et programme une explosion généralisée, on n’attendait d’ailleurs pas autre chose. Savoir écrire court, c’est aussi se débarrasser du trop psychologique au profit de détails qui, par touches, en disent long sur ce qui se joue. Bonus, cette écriture n’exclut pas une certaine variété de registres à l’intérieur du recueil.

Le livre est plein de personnages surprenants, comme si Adeline Dieudonné était allée piocher dans la soupe humaine les grumeaux les plus inspirants pour sa plume et son imagination. A force de rechercher, coûte que coûte, la singularité et la dinguerie, elle flirte avec le procédé et c’est dommage. Il n’en reste pas moins qu’on a le plaisir de se demander quelle rencontre réserve le prochain “chapitre”.

La cruauté est au rendez-vous dans chaque récit. Ils sont ordinaires, les personnages d’Adeline Dieudonné, mus par la médiocrité ou poussés à bout par la violence quotidienne dans son spectre large – du trauma au simple dégoût. Mais, une loupe dans une main et un scalpel dans l’autre, l’auteure sait nous montrer de l’intérieur la rage ou la détresse humaines. Ainsi, les relations entre hommes et femmes ne valent pas cher dans Kérozène. D’un côté, époux minables, mâles imbéciles, baiseurs ; et de l’autre, femmes manipulées, violentées, écoeurées, sous emprise, qui se réapproprient leur corps et leur vie par un passage à l’acte spectaculaire.

On ne peut pas terminer sans dire un mot sur les animaux et l’animalité dans ce livre. Adeline Dieudonné n’a pas de tabous et ne nous épargne rien : ses personnages sont des animaux - sensibles aux odeurs, reniflant l’occasion de l’accouplement, se vidant de leurs liquides intimes. Les lecteurs du précédent ouvrage (La Vraie Vie) se rappelleront que, déjà, animal et animalité y tenaient une place importante, avec la fameuse « chambre des cadavres » dans laquelle le père de la petite fille accrochait des trophées de chasse. On retrouvera dans Kérozène un dauphin en rut qu’on ne voudrait pas croiser en mer, une truie sentimentale qu’on ne s’attend pas à voir sur le canapé du salon, un cheval qui parle et meurt dans une envolée mystique, une mouche, un chat, et la dépouille d’un loup traqué.